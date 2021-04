Speciale infrastrutture: Danimarca, governo stanzierà oltre 14 miliardi di euro per nuovo programma nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Danimarca stanzierà 106 miliardi di corone (14,25 miliardi di euro) per il nuovo piano di infrastrutture nazionale. Il programma, intitolato "Danimarca avanti", avrà una durata di 15 anni. Nel piano nazionale si prevede uno stanziamento di 6,3 miliardi di euro per le infrastrutture stradali, mentre 5,3 miliardi andranno ai trasporti pubblici, come scrive l'agenzia di stampa "Ritzau". La confederazione delle industrie danesi (Di) ha chiesto ai partiti che compongono il parlamento danese, il Forketing, un accordo per assicurare stabilità agli investimenti necessari per il piano infrastrutturale. (Sts)