Speciale infrastrutture: Rossi (Assoporti), priorità infrastrutture di ultimo miglio e semplificazione norme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 è iniziato con segnali positivi per i porti, e se questo trend si consoliderà si potrà tornare ai volumi del 2019: se la situazione sanitaria e il proseguimento della campagna vaccinale lo permetteranno. Così il presidente di Assoporti, Daniele Rossi, intervenuto al Summit Infrastrutture “Costruzioni e Intermodalità” di Ey. “Le priorità per i porti italiani sono due: infrastrutture di ultimo miglio per creare un sistema intermodale; e una semplificazione normativa che renda possibile spendere al meglio in fondi europei”, ha detto. (Ems)