Speciale infrastrutture: M5s, prime tratte a idrogeno ottimo segnale da Rfi

La sostenibilità e la resilienza delle infrastrutture e dei sistemi a rete sono centrali nella strategia del Pnrr che prevede l'adozione di modalità di trazione innovative nel trasporto passeggeri, basate sull'elettrificazione e sulla sperimentazione dell'uso di treni a idrogeno: alternativa che, come Movimento 5 Stelle, studiamo e sosteniamo da anni. Così in una nota congiunta Mauro Coltorti, senatore e presidente della commissione Lavori pubblici, Infrastrutture e Trasporti a Palazzo Madama, e Gabriele Lorenzoni, deputato e membro della commissione Finanze. "Con il governo Conte 2 era stato istituito un tavolo tecnico specifico presso il Mise per l'attuazione di tratte sperimentali a idrogeno, e il tavolo di coordinamento e confronto per la sperimentazione dell'idrogeno in ambito ferroviario, istituito presso il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, ha ora compilato la lista delle tratte potenzialmente suscettibili di conversione alla trazione ferroviaria a idrogeno in diverse regioni: Sardegna (attualmente l'intera rete dell'isola non è elettrificata); Sicilia, linee Siracusa-Modica, Modica-Gela, Gela-Canicattì, Lentini-Gela; Toscana/Emilia, linea Faentina; Lazio/Abruzzo, linea Terni-Rieti-Sulmona; Calabria, linea Reggio Calabria-Catanzaro", scrivono. "Un particolare riconoscimento al ministro Giovannini, per aver inserito l'idrogeno tra le modalità di locomozione da implementare con il Recovery fund sostenendo le iniziative inerenti la transizione ecologica", concludono.