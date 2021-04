Speciale infrastrutture: Germania, per Corte dei conti governo ostacola concorrenza nelle ferrovie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale sta trascurando di rimuovere gli ostacoli alla concorrenza nelle ferrovie e di rafforzare l’infrastruttura nel suo insieme. È quanto afferma la Corte dei conti federale (Brh) in un’informativa inviata alla commissione Bilancio del Bundestag. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il Brh prende in esame un progetto di legge del ministero dei Trasporti e dell’Infrastruttura digitale per lo sviluppo della regolamentazione della rete ferroviaria. Secondo la magistratura contabile, il governo federale fronteggia “interessi opposti” nel mercato ferroviario della Germania. In quanto “ideatore dell'organizzazione di mercato”, l’esecutivo deve garantire una concorrenza non discriminatoria. Allo stesso tempo, come proprietario delle Ferrovie tedesche (Db), il governo federale è impegnato al raggiungimento del profitto per l’azienda. Secondo il Brh, con la sua proposta di legge, il ministero dei Trasporti e dell’Infrastruttura “non sta facendo nulla per sciogliere questo nodo”. (Geb)