Speciale infrastrutture: Visco, strumento fondamentale, investire in infrastrutture e riforme

- Il Recovery fund è uno strumento fondamentale che ha un orientamento di medio termine: riguardo alle misure prese sul fronte fiscale, riteniamo che il piano dell’amministrazione di Joe Biden negli Stati Uniti sia degno di nota, ma la priorità per l’Europa sarà garantire una ripresa stabile nei prossimi anni attraverso investimenti in infrastrutture e riforme, che sono al centro del Next Generation Eu. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, durante un’intervista con Bloomberg Tv. “La ripresa negli Stati Uniti è più veloce: in Europa abbiamo strumenti diversi che vanno anche conciliati con le attuali necessità”, ha spiegato. (Ems)