Speciale infrastrutture: Messina, dissesto idrogeologico, al via il progetto per il torrente San Filippo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si procederà, quindi, con il miglioramento delle sezioni naturali di deflusso mediante la rimozione dei detriti in eccesso, con la realizzazione di nuovi muri d'argine, con il ripristino e il rinforzo delle protezioni spondali esistenti. Nell'ottica di rifunzionalizzare il sistema stradale, infine, i lavori riguarderanno anche nuove infrastrutture viarie ritenute strategiche e funzionali non solo per finalità di protezione civile, ma anche di mobilità vera e propria. Il costo previsto per l'opera di sistemazione idraulica del torrente San Filippo, nel 2016, è stato stimato in 21,5 milioni di euro e la progettazione esecutiva è il primo, significativo passo in avanti. L'Ufficio contro il dissesto, attualmente, sta già procedendo a un corposo intervento di sistemazione, del valore di oltre 22 milioni di euro, del torrente Catarratti-Bisconte, nella zona centrale di Messina. (Ren)