Roma: rapina due persone in pochi giorni, arrestato 22enne tradito da ferita alla mano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tradito da una ferita alla mano, la scorsa notte, i carabinieri della stazione Roma piazza Dante hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, con l'accusa di rapina, un cittadino senegalese di 22 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti. Secondo quanto si apprende, il giovane è ritenuto responsabile di almeno 2 rapine messe a segno rispettivamente l'1 e il 7 aprile scorsi nella zona del Pigneto, ai danni di un 31enne originario della provincia di Salerno e domiciliato a Roma e di un cittadino indiano di 25 anni. I colpi sono stati messi a segno rispettivamente in via L’Aquila e in via Macerata: nel primo caso il ladro aveva strappato dalle mani del 31enne una banconota da 20 euro mentre si stava servendo di un distributore automatico di sigarette, nel secondo caso era riuscito ad arraffare lo smartphone e il portafogli del 25enne indiano che stava entrando nel portone condominiale. In quest’ultimo caso, la vittima è stata anche minacciata con un coltello. (segue) (Rer)