Rifiuti: Figliomeni (Fd'I), dati Legambiente certificano fallimento giunta Raggi

- La pubblicazione, da parte di Legambiente Lazio, dei dati della raccolta differenziata a Roma nel primo semestre 2020 "mette nero su bianco il fallimento totale della Giunta Raggi sul tema dei rifiuti e una pietra tombale sulle affermazioni del sindaco e del suo assessore Ziantoni circa la fattibilità del nuovo piano industriale dell’Ama. Siamo stati tra i primi a sollevare perplessità, presentando decine e decine di emendamenti e ordini del giorno, sui numeri inseriti nel piano industriale alla luce di quanto fatto nei quattro anni precedenti". Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina. "Oggi, dopo il Codacons - aggiunge - un altro ente terzo parla di fallimento totale e di una crescita della differenziata pari a zero nel corso della consiliatura. Se la Sindaca avesse un po’ di amor proprio, dinanzi a tutte queste dichiarazioni di fallimento che provengono dalle diverse realtà della città, avrebbe già dovuto lasciare Palazzo Senatorio, ma come per altri temi, confidiamo che anche su questo gli elettori procederanno a farle recapitare un avviso di sfratto in occasione delle prossime elezioni amministrative".(Com)