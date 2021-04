Ambiente: ministero Istruzione e Guardia costiera firmano protocollo d'intesa per valorizzare cultura del mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il mare è una risorsa di inestimabile valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. Un privilegio da difendere. Un'opportunità preziosa da consegnare alle nuove generazioni. Nasce da queste importanti premesse il protocollo d'intesa firmato a Roma oggi, venerdì 9 aprile, dal ministro dell'Istruzione, professor Patrizio Bianchi, e dal Comandante generale della Guardia costiera, Giovanni Pettorino. L'obiettivo, come si legge nel protocollo, è quello di "contribuire alla formazione delle giovani generazioni, alla tutela del territorio, alla convivenza civile, alla legalità". La firma dell'accordo, non a caso, coincide con le celebrazioni della "Giornata del mare e della cultura marinara". Un'iniziativa che ogni anno coinvolge la Guardia costiera e gli istituti scolastici italiani, per valorizzare le tradizioni marittime del nostro Paese e rivalutare il patrimonio storico, sociale e culturale del suo mare. Una serie di iniziative, idee e progetti portati avanti su tutto il territorio e che si riassumono anche con l'individuazione delle classi vincitrici del concorso nazionale "La cittadinanza del mare" edizione 2020, che prevedeva l'elaborazione di percorsi e progettualità volti alla diffusione della cultura del mare. Il concorso si è concluso con la premiazione di 11 dei ben 500 progetti pervenuti. In occasione della firma del protocollo, il ministro Patrizio Bianchi ha incontrato, in modalità telematica, le classi vincitrici, complimentandosi per i lavori realizzati. È stata quindi presentata la nuova edizione del concorso, dal tema "Cambiamenti climatici e sostenibilità, effetto di molteplici cause in gran parte attribuibili all'uomo e, a loro volta, causa di effetti sia sull'ambiente marino e costiero che sulle comunità che vivono in prossimità del mare".