Ambiente: ministero Istruzione e Guardia costiera firmano protocollo d'intesa per valorizzare cultura del mare (2)

- Questa iniziativa, fortemente voluta dal ministero dell'Istruzione e ampiamente condivisa dal Corpo, sottolineano il professor Patrizio Bianchi e l'ammiraglio Pettorino, sarà quanto mai utile e necessaria per comprendere il contesto nazionale ed europeo verso il quale le nuove generazioni potranno indirizzare le loro legittime ambizioni formative e professionali. "Vi ringrazio per aver partecipato a questo progetto, nel quale ragioniamo sul mare, come luogo che non divide, ma unisce", ha detto il ministro Bianchi alle studentesse e agli studenti in collegamento. "A voi è affidato il compito di testimoniare come l'ambiente marino sia una delle ricchezze più importanti che abbiamo. Non dovete solo proteggerlo, ma anche raccontarlo. È stato un anno complicato, sono grato a voi, ai vostri docenti e dirigenti, alle vostre famiglie. Ne usciremo anche dialogando e riflettendo sempre su ciò che ci unisce. E la tutela dell'ambiente è un valore fondamentale per tutti noi. Ringrazio la Guardia Costiera, custode di una risorsa tanto preziosa, per questa collaborazione importantissima per la scuola", ha aggiunto il ministro dell'Istruzione. (segue) (Com)