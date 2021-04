Milano: nel 2021 sette milioni di euro per riqualificazione impianti di Milanosport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano per il 2021 mette a bilancio sette milioni di euro per la riqualificazione degli impianti di Milanosport. È quanto emerso dalla commissione consiliare dedicata al bilancio della Direzione Sport e Turismo, che - ha spiegato l'assessore Roberta Guaineri - è guidato da tre direttrici: "contributi, riqualificazione e sostegno ai grandi eventi sportivi che la nostra città ospiterà". "Abbiamo predisposto il bilancio sulla base dell'assestato 2020 e non delle previsioni, perché il 2020 ha imposto comunque dei tagli, che noi abbiamo fatto a bilancio, ma non nei confronti delle nostre associazioni, per le quali manteniamo le somme che sono sempre state destinate dal Comune a queste realtà", ha detto Guaineri. Si tratta in particolare di un milione di euro, cui si aggiungono le risorse del bando eccellenze provenienti dai contributi di Milan e Inter. Lo scorso anno, invece, ad associazioni e società sportive sono andati oltre 1,4 milioni di euro, grazie allo stanziamento di una parte delle risorse del fondo di mutuo soccorso, che - ha fatto sapere il direttore dell'Area Sport, Turismo e Qualità della Vita Mario Almasio - saranno interamente liquidate "entro luglio 2021, cercando di venire incontro alla situazione drammatica di tante associazioni e società sportive e concessionari. Mentre confermo, così come da atto di indirizzo del Consiglio, che abbiamo già scomputato la quota a canone da marzo a giugno". Uscirà poi a breve il bando eccellenze, per un totale di circa 300mila euro di contribuiti. "Stiamo cercando anche di inserirci - ha aggiunto Almasio - in una mega delibera della Direzione Politiche sociali sull'utilizzo di fondi della legge 285. La nostra idea, auspicando una pronta riapertura degli impianti dei nostri concessionari, è quella di premiare progetti di ritorno alla socializzazione dei minori attraverso lo sport. Sono ottimista, dovremmo riuscire a inserirci in questa delibera, per poi uscire con un nostro bando a favore dei nostri concessionari. Sono forme di aiuto che si aggiungono al milione di stanziamento standard, che danno comunque una forma di sostegno in un momento di difficoltà". (segue) (Rem)