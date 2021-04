Milano: nel 2021 sette milioni di euro per riqualificazione impianti di Milanosport (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai concessionari di impianti sportivi è stata poi concessa una proroga di tre anni. "Milano - ha rivendicato Guaineri in commissione - è la prima città in Italia che ha praticamente terminato (siamo al 95 per cento) le proroghe di tre anni previste dalla normativa Covid. La seconda città è Firenze, mentre tutte le altre città non hanno ancora iniziato". "L'altra direttrice su cui ci siamo orientati - ha aggiunto l'assessore - è quella della riqualificazione degli impianti di Milanosport, attraverso la collaborazione con Mm". Per la manutenzione straordinaria degli impianti di Milanosport il bilancio stanzia sette milioni di euro. "Cifre importanti - ha sottolineato Guaineri - per proseguire nel percorso iniziato nel 2019. Due nuove piscine, la Suzzani e la Parri Mengoni, saranno il frutto di questo percorso: sono pronte e verranno inaugurate appena sarà possibile aprire gli impianti". "La strategia - ha spiegato il direttore Almasio - è quella di sgravare Milanosport degli impianti più vecchi, riqualificarli e farle gestire quelli più nuovi, come fatto con il PalaLido e il Vigorelli". Per quanto riguarda il Turismo, il bilancio preventivo 2021 stanzia 672mila euro per l'organizzazione eventi, di cui 470mila per il World Routes, l'expo mondiale del trasporto aereo, in programma nel 2020 e slittato ad ottobre 2021 a causa della pandemia. "Speriamo di ripartire con una promozione a livello internazionale, con la possibilità di partecipare a fiere internazionali e di sostenere fiere come World Routes", ha auspicato Guaineri. (Rem)