Brasile: inflazione cresce a marzo dello 0,93, il livello più alto dal 2015 (2)

- In base ai parametri fissati dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale per il 2021 l'inflazione è già al di sopra dell'obiettivo fissato al 3,75 per cento, e ben oltre i margini di tolleranza dell'1,5 per cento verso l'alto o il basso. L'indice dei prezzi al consumo non potrebbe infatti superare il 5,25 per cento né scendere al di sotto del 2,25 per cento. A causa della significativa crescita dell'inflazione nei primi due mesi dell'anno lo scorso 17 marzo il Consiglio di politica monetaria (Copom) della Bc aveva deciso di aumentare il tasso di interesse di base dell'economia Selic (tasso di sconto) al 2,75 per cento. Il tasso era al 2 per cento, suo minimo storico assoluto, dallo scorso 6 agosto. (segue) (Brb)