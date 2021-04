Campania: De Luca, autismo è problema che tutti dobbiamo sentire come fosse nostro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stata la giornata del ricordo dell’autismo consentitemi di esprimere tutto l’orgoglio campano per due strutture realizzate a Qualiano e Sant’Angelo dei Lombardi. È un tema a cui sono legato e a cui dovremo dedicare attenzione perché ha ricadute sulla società e lascia le famiglie in situazione di solitudine. Dedichiamo attenzione a problema che dura per anni e dobbiamo sentire come nostro". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)