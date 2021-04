Rifiuti: Bordoni (Lega), da Raggi e Zingaretti vergognosa convergenza, spesi milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emergenza rifiuti, da Raggi e Zingaretti "vergognosa convergenza, partono appelli da Regione Lazio e Ama Roma per i conferimenti dell'indifferenziata da portare in giro per l'Italia". Così il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier Davide Bordoni. "Dai tempi della chiusura di Malagrotta - aggiunge - sbandierata come panacea di tutti i mali, un piano industriale per il risanamento della ex municipalizzata non è mai partito e fino ad oggi non si prodotto niente di serio". "Sono stati spesi milioni per impianti rinnovati e poi chiusi. Ama, che potrebbe essere una eccellenza nella gestione del ciclo, è rimasta senza piano industriale per anni e la giunta Raggi è riuscita a farlo approvare in extremis senza numeri in Aula. Tanto Comune che Regione hanno le loro colpe e mancanze: in cinque anni non è stato progettato un solo impianto, la metà della flotta mezzi Ama è fuori uso e il personale è costretto a lavorare in condizioni difficili e precarie. Una serie di cause riconducibili solo all'operato dell'Amministrazione, regionale e capitolina, che sul tema rifiuti sono da commissariare per 'scelte'che hanno gettato la città nel caos rifiuti - conclude Bordoni - visto che siamo davanti alla dimostrazione di un fallimento politico e gestionale". (Com)