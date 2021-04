San Vincenzo e Grenadine: erutta il vulcano La Soufriere, già evacuata la zona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una forte esplosione il vulcano La Soufriere, che domina l’isola caraibica di San Vincenzo, è eruttato oggi provocando una colonna di fumo alta sei chilometri e riversando cenere nell’Oceano Atlantico, in direzione est. Lo riferisce il “New York Times”, secondo cui al momento non si registrano vittime: già nelle scorse ore, infatti, le autorità avevano evacuato la zona in previsione dell’evento trasferendo i residenti delle aree più vicine al vulcano in altre isole o in zone più riparate di San Vincenzo. Il vulcano La Soufriere era eruttato l’ultima volta nel 1979. All’inizio del secolo scorso, nel 1902, una precedente eruzione aveva provocato la morte di circa 1.600 persone. (Mec)