Roma: assessore Turismo, su tassa soggiorno alberghi versano solo quanto accertato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore allo Sviluppo economico e turismo di Roma, Andrea Coia, replica con un post su Facebook a quanto sostenuto dalle forze politiche d'opposizione in merito al contributo di soggiorno e afferma di voler fare "chiarezza" allo scopo di evitare di "alimentare una tensione sociale sempre più alta a causa della pandemia, con le categorie del settore turismo pesantemente colpite dalla crisi". "In riferimento al tema del contributo di soggiorno - chiarisce Coia -, Roma ha adeguato il proprio regolamento alla normativa nazionale vigente. Non c’è alcun intento vessatorio nei confronti dei titolari di imprese del comparto e non esiste alcuna pretesa di anticipazione di somme destinate a tale contributo. Il gestore delle strutture ricettive è responsabile del pagamento del contributo da parte dei turisti, ma ha anche diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Ha obbligo di comunicazione nei confronti di Roma Capitale e versa all’amministrazione soltanto quello che ha accertato, nei tempi e nei modi fissati dalla legge. Non comprendo le strumentalizzazioni e mi auguro - conclude - che il dialogo che ho avviato con tutte le associazioni di categoria, dal momento del mio insediamento, possa proseguire in maniera produttiva anche su questo argomento". (Rer)