Viabilità: A1 Milano-Napoli e R05 raccordo a1-piazzale corvetto, chiusure diurne il 12 e 13 aprile

- Autostrade informa in una nota che sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, dalle 9.00 alle 17.00 di lunedì 12 e di martedì 13 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sarà chiuso il ramo di uscita dello svincolo di piazzale Corvetto, per chi proviene da Bologna. In alternativa si potrà proseguire in direzione della A51 tangenziale est di Milano e invertire il senso di marcia allo svincolo di Paullo; sarà chiuso il ramo di allacciamento per chi proviene da Milano città ed è diretto sulla A51 tangenziale est di Milano. In alternativa si potrà proseguire in direzione della A51 tangenziale est di Milano e invertire il senso di marcia allo svincolo di Paullo; sul R05 (Raccordo A1 Milano-Napoli-Piazzale Corvetto), sarà chiuso lo svincolo di San Donato Milanese, in uscita per chi proviene dalla A51 tangenziale est di Milano. In alternativa si potrà uscire allo svincolo 1-2 Via Emilia o Paullo; sul R05 (Raccordo A1 Milano-Napoli-Piazzale Corvetto), sarà chiuso il ramo di allacciamento sul Raccordo A1/A51 tangenziale est di Milano R06, per chi proviene da Milano città ed è diretto a Bologna. In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per Bologna lungo il Raccordo A1/A51, oppure invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Paullo. (Com)