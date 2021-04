Speciale infrastrutture: Tim porta ad Aprilia la fibra ottica ultraveloce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim ha avviato ad Aprilia un innovativo piano di cablaggio che, con un investimento stimato di circa nove milioni di euro e in sinergia con l’amministrazione comunale, porta la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a un gigabit. Stando al relativo comunicato stampa, la città laziale è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, la nuova società del Gruppo Tim che ha l’obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni Fiber to the home (Ftth) secondo il modello del coinvestimento “aperto” previsto dal nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Gli interventi per la realizzazione della nuova rete, prosegue la nota, sono già iniziati in molte zone della città, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l’obiettivo di collegare circa 19 mila unità immobiliari alla conclusione del piano. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti: nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri. (Com)