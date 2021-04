Imprese: Commissione Ue, sì a modifiche schema aiuti ad aziende italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha riscontrato che le modifiche all'attuale schema "ombrello" italiano per sostenere le aziende nel contesto dell'epidemia di coronavirus sono in linea con il quadro temporaneo. Il regime originale è stato approvato dalla Commissione il 21 maggio 2020 e l'Italia ha notificato delle modifiche al regime: la proroga della durata del regime fino al 31 dicembre 2021; un aumento del bilancio del regime, di ulteriori 2,5 miliardi di euro, da 10 miliardi di euro a 12,5 miliardi di euro; un aumento dei massimali per importi limitati di aiuto a 225 mila euro per impresa attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli, 270 mila euro per azienda attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 1,8 milioni di euro per azienda attiva in tutti gli altri settori in linea con l'ultima modifica del quadro temporaneo; un aumento del massimale di aiuto per sostenere i costi fissi non coperti a 10 milioni di euro per beneficiario. La Commissione ha concluso che il regime, così come modificato, resta necessario, appropriato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. (Beb)