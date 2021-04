Argentina: Covid, terzo giorno con record di contagi dall'inizio della pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha decretato a partire da oggi e fino al 30 aprile nuove misure restrittive per cercare di prevenire la circolazione del virus. Divieto di circolazione dalle 24 alle 6 del mattino, chiusura di bar e ristoranti dalle 23, divieto di riunioni domiciliari, chiusura delle attività ricreative in spazi chiusi e trasporto pubblico riservato solo a lavoratori di attività essenziali. Queste alcune delle principali misure annunciate dal presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, e che sono entrate in vigore a partire dalle 00 ore del 9 aprile. Il capo di Stato ha giustificato l'adozione di misure restrittive con il forte incremento della circolazione del virus. "Solo negli ultimi sette giorni i casi sono aumentati del 36 per cento a livello nazionale e del 53 per cento nell'Area metropolitana di Buenos Aires", ha spiegato Fernandez. (segue) (Abu)