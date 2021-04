Argentina: Covid, terzo giorno con record di contagi dall'inizio della pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il picco della pandemia avviene mentre il governo cerca di recuperare il tempo perduto nella campagna di immunizzazione, iniziata il 29 dicembre, a causa soprattutto dei ritardi nelle consegne dei vaccini acquisiti (Sputnik V, Sinopharm e Oxford-AstraZeneca). Nelle ultime settimane l'approvvigionamento delle dosi ha ripreso vigore ma il rischio concreto è che non si sia arrivati in tempo per contrastare l'impatto più forte della seconda ondata di contagi. Ad oggi in Argentina sono state applicate 4.879.653 di dosi in totale (4.170.357 di persone con una dose e 709.296 persone con due dosi) mentre sono 1.730.343 quelle in attesa di essere somministrate. Secondo dati ufficiali l'Argentina ha ricevuto fino ad ora 7.266.500 di dosi dei diversi vaccini. Le ultime 2.015.745 dosi sono arrivate nella settimana tra il 28 marzo e il 4 aprile. (Abu)