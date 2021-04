Romania: ministro delle Finanze, nel 2021 si punta a livello di investimenti record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'importo totale previsto nel bilancio 2021 della Romania per gli investimenti è di 12,6 miliardi di euro quest'anno, in aumento di 1,67 miliardi di euro rispetto al 2020, ovvero circa il 15 per cento in più. Lo ha detto il ministro delle Finanze romeno, Alexandru Nazare, intervenendo al webinar "Upgrade Romania - Investimenti, linfa vitale dell'economia". "Si tratta di un aumento record degli investimenti. L'importo totale del bilancio per gli investimenti è di 12,6 miliardi di euro. Si tratta di un aumento di 1,67 miliardi di leu rispetto al 2020, ovvero circa il 15 per cento. Ovviamente quest'anno stiamo tentando un nuovo record in termini di investimenti, anche l'ammontare dello scorso anno è un record. Sono incoraggiato dal fatto che i dati del primo trimestre confermano un aumento degli investimenti rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Parliamo di 510 milioni di euro in aggiunta allo stesso periodo dello scorso anno. Inoltre, si conferma quanto stimato a inizio anno, ovvero il 54 per cento degli investimenti dai fondi europei", ha detto Nazare confermando è stato importante il contributo dei grandi progetti e l'assorbimento dei fondi europei. "Per quanto riguarda l'assorbimento dei fondi europei, è molto importante il ruolo dei ministeri che li gestiscono, così come il ruolo delle aziende che implementano i fondi europei. Secondo me, il più importante è, da questo punto di vista, il ministero dei Trasporti", ha continuato il ministro. (Rob)