Istat: M5s, riduzione povertà assoluta grazie a Reddito cittadinanza e Rem

- Dalla memoria trasmessa dall'Istat sul decreto Sostegni emerge "l'urgenza, per governo e Parlamento, di continuare a mettere in campo nuovi e tempestivi interventi per fronteggiare la crescita della povertà causata dalla pandemia di Covid-19". Così in una nota i deputati del Movimento cinque stelle (M5s) in commissione Lavoro. Quest'ultima, come rilevato dall'Istituto di statistica, "ha purtroppo azzerato i miglioramenti che si erano registrati nel 2019 quando, grazie al Reddito di cittadinanza, per la prima volta dal 2014 l'incidenza della povertà assoluta si era ridotta sia in termini di famiglie (-0,6 per cento) sia di individui coinvolti (-0,7 per cento) rispetto all'anno prima. Dal documento dell'Istat emerge però anche un dato in controtendenza: il valore dell'intensità della povertà assoluta, cioè la distanza media dei consumi delle famiglie dalla soglia di povertà, si è ridotta dell'1,6 per cento passando dal 20,3 per cento al 18,7 per cento", aggiungono i deputati M5s. L'Istituto ha infatti messo nero su bianco che 'tale dinamica segnala come molte famiglie, che nel 2020 sono scivolate sotto la soglia di povertà, hanno comunque mantenuto una spesa per consumi prossima ad essa, grazie anche alle misure messe in campo dal governo a sostegno dei cittadini (Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, ecc.)'. "Questi interventi, fortemente voluti dal Movimento cinque stelle, si confermano centrali per sostenere chi è più in difficoltà. Lavoriamo, già a partire dal prossimo scostamento di bilancio, per un loro rafforzamento", concludono i deputati. (Com)