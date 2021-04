Sport: Milano, da Comune ok a riqualificazione Cardellino, diventerà piscina olimpionica pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piscina Cardellino a Milano da vasca di 25 metri diventerà olimpionica. Lo ha stabilito una delibera approvata oggi dalla giunta comunale, che ha riconosciuto l'interesse pubblico sulla riqualificazione dell'impianto del quartiere Lorenteggio, ormai obsoleto. Ad annunciarlo è stata l'assessore a Turismo, Sport e Tempo libero, Roberta Guaineri, nella commissione consiliare dedicata al bilancio. Quello della riqualificazione del Cardellino - ha spiegato l'assessore - "è un progetto importante, che avevamo imbastito all'inizio del mandato e che oggi è stato portato a termine attraverso un partenariato pubblico-privato". La riqualificazione, per un importo stimato in 23.487.801,37 di euro (Iva inclusa) è a carico di un'Ati costituita da privati, a cui verrà affidata la gestione della piscina per vent'anni. "Finalmente Milano avrà una piscina pubblica olimpionica importante, con 819 posti di tribuna e quasi 200 per la piscina tuffi, per poter ospitare competizioni di carattere nazionale e internazionale anche bella nostra città", ha spiegato Guaineri. (segue) (Rem)