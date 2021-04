Sport: Milano, da Comune ok a riqualificazione Cardellino, diventerà piscina olimpionica pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impianto non perderà però la vocazione ludica che lo ha sempre contraddistinto, rimanendo - ha sottolineato l'assessore - "un presidio fondamentale per l'aggregazione e l'inclusione dei cittadini della zona", ma diventando anche un "un grande impianto olimpionico, fornendo così ulteriore prestigio al profilo sportivo della nostra città". L'impianto, oltre all'attività preagonistica ed agonistica con iniziative di avviamento allo sport e alle competizioni di nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato e tuffi, ospiterà corsi di nuoto per ogni tipologia d'utente e d'età, campus estivi e multidisciplinari, attività scolastiche rivolte ai plessi del Municipio 6 e limitrofi, e un "percorso nascita" rivolto alle donne in gravidanza. L'intervento proposto consiste nella realizzazione di un impianto natatorio olimpionico con parco estivo: il fabbricato principale avrà due piani fuori terra e uno interrato, solo per impianti e locali tecnici. Il piano terra ospiterà la zona di accesso, le vasche, gli spogliatoi; il primo piano ospiterà le tribune per gli spettatori, 891 posti per la vasca olimpionica e 116 posti per la vasca tuffi, con zona servizi e ristoro. (segue) (Rem)