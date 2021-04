Sport: Milano, da Comune ok a riqualificazione Cardellino, diventerà piscina olimpionica pubblica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono previste anche vasche ludico ricreative per bambini e un edificio di collegamento fra il corpo principale e le piscine esterne. Le dotazioni sportive principali coperte sono una vasca nuoto olimpionica di 50 metri e una vasca di 25 metri per allenamento/tuffi. L'area esterna pianeggiante contempla un parco per attività all'aria aperta (piscine, beach-volley) e un parcheggio alberato. La durata prevista dei lavori è di due anni e il canone annuale riconosciuto al Comune è di 450 mila euro. L'affidamento avverrà mediante procedura a evidenza pubblica, con prelazione a favore del promotore. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Oltre alla delibera sul Cardellino, la giunta ha dato il via libera oggi anche al completamento della riqualificazione dell'Arena Civica: dopo la parte sportiva, già completata, verranno risistemati gli spogliatoi, le tribune stampa e l'impianto Wi-Fi. "Due provvedimenti che portano molta visibilità alla città di Milano sotto il profilo sportivo", ha commentato Guaineri. (Rem)