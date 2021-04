Lazio: Fd'I, dopo caso assunzioni ufficio presidenza si dimetta, serve discontinuità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Torniamo a chiedere ancora con più forza e ulteriore chiarezza le immediate dimissioni dei consiglieri che fanno parte dell'ufficio di presidenza. Non è più rimandabile un gesto di responsabilità che sia un chiaro segnale di azzeramento e discontinuità rispetto a quanto è accaduto. Anche per rispetto dei cittadini della nostra Regione che non meritano di assistere a questo triste spettacolo". È quanto dichiara il gruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, in merito al caso assunzioni (Com)