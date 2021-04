Pa: Iovino (M5s), Brunetta taglia fuori i giovani meritevoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è espediente migliore per dare un ulteriore stimolo alla fuga a gambe levate i nostri giovani talenti dal Sud e dal Paese, che una selezione per titoli ed esperienze professionali che ragazzi appena laureati non potranno mai aver maturato. Introdurre questo requisito nel bando del concorso licenziato dal ministro Brunetta e finalizzato all'assunzione nella Pubblica Amministrazione di 2800 tecnici nelle regioni del Sud per la gestione delle risorse in arrivo con i fondi Next generation Eu, equivale a tagliare fuori una fetta consistente di giovani neolaureati. Una beffa per tantissimi ragazzi meritevoli e con ottimi curricula universitari, ma che non hanno avuto il tempo necessario né probabilmente le risorse economiche per conseguire master o che sono ancora troppo giovani per aver maturato esperienze nel mercato del lavoro". Lo dichiara il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Iovino. "Siamo al cospetto di un paradosso per un Mezzogiorno – prosegue Iovino - nel quale la quota di disoccupazione giovanile è pari al 45,5 per cento e quella di disoccupazione giovanile femminile supera il 50 per cento. Si tratta di un criterio di ghettizzazione dei nostri ragazzi, inserito tra l'altro in una procedura che è stata avviata e annunciata dal ministro Dadone nel precedente governo Conte bis, il cui obiettivo originario era proprio lo svecchiamento della pubblica amministrazione. Ma per l'attuale ministro non deve avere l'ambizione di essere un Paese che guardi al futuro e ai nostri giovani". (Ren)