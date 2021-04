Rifiuti: Legambiente Lazio, a Roma differenziata al 44,9 per cento, scende rispetto al 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La percentuale di differenziata a Roma a metà dello scorso anno era al 44,9 per cento, "non solo non è cresciuta ma ha avuto una contrazione, scendendo di 0,5 per cento rispetto all'anno precedente e rimanendo sostanzialmente uguale rispetto agli ultimi 4 anni (2017-2020)". Lo rende noto Legambiente Lazio, pubblicando i dati inediti della raccolta differenziata a Roma riguardanti il primo semestre del 2020, numeri fonte Ama e Roma Capitale. "Confrontando questi dati con quelli del 1°semestre 2019 emerge anche una riduzione complessiva dei rifiuti prodotti dell'8,7 per cento (da 856.167 Tonnellate a 781.558) dato conseguente all'arrivo della pandemia; rispetto a questa riduzione è preoccupante quella della frazione organica recuperata che si riduce addirittura del 17,7 per cento, più del doppio della percentuale totale, come si fosse interrotto il recupero dell'organico in 2 municipi interi", si legge in una nota di Legambiente. (segue) (Com)