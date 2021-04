Rifiuti: Legambiente Lazio, a Roma differenziata al 44,9 per cento, scende rispetto al 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati della raccolta differenziata a Roma anche nel primo semestre dello scorso anno, continuano a certificare il fallimento totale della giunta Raggi nella gestione dei rifiuti a Roma - dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio - la percentuale di differenziata addirittura scende rispetto all'anno precedente e, se la guardiamo negli ultimi quattro anni il risultato è un'incredibile crescita zero, in totale contrasto rispetto a quanto necessario, ma anche ad annunci e rendering che si sono susseguiti negli anni senza mai vedere nessun risultato. D'altro canto su tutto il fronte dei rifiuti nella Capitale stiamo vedendo il peggio: non c'è capacità impiantistica per gestire a Roma neanche un chilo di immondizia figurarsi oltre un milione e mezzo di tonnellate annue prodotte, con conferimento fuori ambito e sulla pelle di altri territori; si torna indietro di quindici anni con cassonetti-discarica che riprendono il posto del porta a porta in interi quartieri; nessuna nuova isola ecologica; nessun impianto per l'economia circolare a partire dai biodigestori anaerobici per l'organico, frazione che addirittura viene raccolta meno degli anni precedenti". (segue) (Com)