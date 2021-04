Rifiuti: Legambiente Lazio, a Roma differenziata al 44,9 per cento, scende rispetto al 2019 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio, "tutto dovrà cambiare, bisogna porre l'Ambiente al Centro verso la Roma che vogliamo, per costruire un'idea di futuro della Capitale: con il porta a porta a tutti; la differenziata oltre il 70 per ceento, la tariffazione puntuale che oggi, con questi dati, non è minimamente ipotizzabile; 50 nuove isole ecologiche e biodigestori anaerobici, per la gestione di almeno 400mila tonnellate annue di rifiuto organico. Tutti questi impianti vanno fatti in ogni quadrante, con il recupero di spazi abbandonati e fatiscenti come per esempio può essere l'ex oleificio della Magliana o il residence Bravetta, operazioni in grado di trasformare positivamente i quartieri, attraverso la modernità e la tecnologia dell'economia circolare". (Com)