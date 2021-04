Milano: Mascaretti (Fd'I), su tributi consiglio comunale ha 'partorito un topolino'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggioranza continua ad essere totalmente autoreferenziale, fa le regole e le disfa, poi si dice pure che è brava. Le regole per la raccolta dei tributi locali le ha fatte la Giunta Sala, in consiglio comunale sono stati approvati gli emendamenti presentata dalla stessa maggioranza, ma bocciati quelli di Fratelli d'Italia che erano migliorativi degli emendamenti approvati". Lo dichiara in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo F'dI a Palazzo Marino. "La notizia è che il Pd in consiglio comunale, ha bocciato anziché approvare il nostro emendamento che prevedeva una semplice autodichiarazione di difficoltà economica, senza limiti di reddito e senza necessità di presentare garanzie e fidejussioni, per ottenere una rateizzazione in 100 rate per saldare i debiti verso il Comune come tributi, multe, canoni. Sia chiaro che per noi i tributi del 2020 andrebbero azzerati a tutti i commercianti, artigiani, p.iva che hanno subito perdite consistenti" conclude Mascaretti.(Com)