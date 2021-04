Turchia: Weber (Ppe), Europa parli chiaramente dei fatti, se vuole rapporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'Europa vuole costruire un partenariato costruttivo con Paesi come la Turchia, deve parlare chiaramente e onestamente dei fatti sul campo. Lo ha dichiarato il presidente del gruppo del Partito popolare europeo (Ppe) al Parlamento europeo, Manfred Weber, riguardo i commenti del primo ministro italiano Mario Draghi sugli ultimi sviluppi in Turchia. "Il primo ministro Draghi ha ragione, sotto la guida del presidente (Recep Tayyp) Erdogan, la Turchia si è allontanata dallo stato di diritto, dalla democrazia e dalle libertà fondamentali nell'ultimo decennio. Non è un Paese libero per tutti i suoi cittadini", ha affermato. "Se l'Europa vuole costruire un partenariato costruttivo con Paesi come la Turchia, ed è nel nostro interesse strategico di farlo, dovremmo parlare chiaramente e onestamente dei fatti sul campo. È anche il motivo per cui abbiamo chiesto già da anni al Consiglio di chiudere finalmente la procedura di allargamento della Turchia all'Ue", ha aggiunto. "Siamo categoricamente contro una prospettiva di adesione della Turchia all'Ue e finché è sul tavolo ostacola un rapporto più realistico e franco con il Paese", ha concluso Weber. (Beb)