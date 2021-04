India: vaccini, Raul Gandhi chiede al governo di sospendere le esportazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raul Gandhi, figura di spicco del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione in India, ha scritto una lettera al primo ministro, Narendra Modi, per chiedergli che la campagna di vaccinazione sia estesa a tutti coloro che hanno necessità di vaccinarsi e che le esportazioni di vaccini siano sospese. Nella lettera, resa pubblica dalla stampa, il politico esprime preoccupazione per la nuova ondata epidemica, dopo “le perdite irreparabili” e “i terribili sacrifici” dell’anno scorso. Gandhi lamenta che in tre mesi è stato vaccinato solo l’uno per cento della popolazione, nonostante la grande esperienza del Paese in campagne di vaccinazione di massa, e che di questo passo ci vorranno anni per immunizzare il 75 per cento della popolazione. Secondo il dirigente del Congresso non c’è motivo per consentire esportazioni su larga di vaccini (oltre 60 milioni di dosi) a scapito dei cittadini. Segue un elenco con sette richieste: mettere a disposizione risorse per incrementare la produzione, sospendere immediatamente l’export, prevedere procedure rapide per l’approvazione di altri vaccini, allargare la platea a chiunque ne abbia bisogno, raddoppiare i fondi allocati per gli acquisti, dare più potere agli Stati nell’approvvigionamento e nella distribuzione, garantire un sostegno al reddito alle fasce sociali più vulnerabili. (segue) (Inn)