India: vaccini, Raul Gandhi chiede al governo di sospendere le esportazioni (2)

- Nel Paese sono state somministrate a oggi 94.334.262 dosi, di cui 3.691.511 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sanità. Tra gli operatori sanitari 8.974.511 hanno ricevuto la prima dose e 5.449.151 la seconda. Tra gli altri lavoratori esposti al rischio di contagio 9.810.164 hanno ricevuto la prima e 4.543.954 la seconda. Alle persone con più di 60 anni sono andate 37.568.033 prime dosi e 1.361.367 richiami; a quelle con più di 45 anni 26.103.814 prime dosi e 523.268 richiami. Il 31 marzo il Comitato nazionale che vigila sugli eventi avversi post somministrazione (Aefi) ha segnalato 180 decessi, tre quarti dei quali avvenuti entro il terzo giorno dall’inoculazione, sulle cui cause tuttavia sono ancora in corso valutazioni. Secondo indiscrezioni della stampa indiana, in seguito alle vicende riguardanti AstraZeneca in Europa, anche in India si ta effettuando un esame più approfondito su circa 700 eventi avversi gravi. (segue) (Inn)