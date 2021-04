India: vaccini, Raul Gandhi chiede al governo di sospendere le esportazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di vaccinazione è iniziata il 16 gennaio con il primo gruppo prioritario di destinatari comprendente gli operatori sanitari e altri lavoratori in prima linea, come agenti di polizia, paramilitari, volontari per la gestione dei disastri, circa 30 milioni di persone. Il primo marzo è iniziata la seconda fase, aperta a due nuove categorie: over 60 anni e over 45 anni con patologie (una lista di 20), in tutto circa cento milioni. Dal primo aprile la campagna è stata aperta a tutte le persone di età superiore a 45 anni. Dall’11 aprile i vaccini potranno essere somministrati anche nei posti di lavoro, pubblici e privati, dove si concentra quota consistente delle persone tra 45 e 59 anni, in presenza di una serie di requisiti. Il governo ha indicato tale data come Festival delle vaccinazioni. Secondo il ministero della Sanità indiano, l’India, all’83ma giornata della campagna vaccinale, ha superato gli Stati Uniti per numero medio di somministrazioni giornaliere, collocandosi in testa alla classifica mondiale: 3.794.328 contro 3.035.473. (segue) (Inn)