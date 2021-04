India: vaccini, Raul Gandhi chiede al governo di sospendere le esportazioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane, contestualmente all’aggravarsi della situazione epidemiologica, c’è stata un’accelerazione, alla quale si collega un rallentamento delle esportazioni di vaccini. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha comunicato il 25 marzo che le forniture del Serum Institute of India (Sii) previste per marzo e aprile ai Paesi più poveri beneficiari dell’iniziativa Covax subiranno ritardi. Anche l’amministratore delegato dell’Alleanza Gavi, Seth Berkley, ha confermato in un’intervista a “Cbs News” che nel mondo in via di sviluppo si attendono meno dosi in arrivo dall’India a causa dell’aumento della domanda indiana. Il sottosegretario agli Esteri, Harsh Shringla, la scorsa settimana, ha dichiarato che finora l’India ha fornito a vario titolo 64 milioni di dosi a 82 Paesi e al personale sanitario e di peacekeeping delle Nazioni Unite. Gli ultimi dati ufficiali pubblicati, aggiornati al 17 marzo, indicavano 59.591.000 dosi a 73 Paesi e al personale sanitario dell’Onu. (segue) (Inn)