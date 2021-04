Cultura: in conclusione il restauro della "Fuga in Egitto" di Guttuso al Sacro Monte di Varese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si avvicina al termine il restauro della 'Fuga in Egitto', opera pittorica muraria posta al di fuori della Terza Cappella del Viale del Sacro Monte di Varese e realizzata nel 1983 da Renato Guttuso. L'intervento, iniziato nel dicembre 2020, si è reso necessario a causa della continua esposizione agli agenti atmosferici. Il restauro conservativo è finalizzato a sanare queste criticità e a garantire un'ottimale conservazione dell'acrilico. L'opera è di proprietà della Parrocchia del Sacro Monte di Varese, come tutto il complesso monumentale del Sacro Monte, seguiti dall'arciprete don Sergio Ghisoni. L'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, si è recato oggi in visita per constatare di persona l'esito dell'operazione. "Esprimo grande soddisfazione – ha dichiarato l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli – per la realizzazione di un intervento che Regione Lombardia ha sostenuto convintamente e concretamente sin dall'inizio. Il restauro della biblica 'Fuga in Egitto' di Renato Guttuso restituisce, non solo a Varese e ai lombardi, l'opera più inattesa, la più celebre e sicuramente la più recente del sito Unesco del Sacro Monte, che vanta una tradizione plurisecolare di arte e devozione". (segue) (Com)