Cultura: in conclusione il restauro della "Fuga in Egitto" di Guttuso al Sacro Monte di Varese (2)

- Il restauro, diretto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio, Varese guidata dall'architetto Giuseppe Stolfi, è finanziato da Regione Lombardia e da Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte, presieduta da monsignor Giuseppe Vegezzi. La supervisione scientifica è stata affidata alla restauratrice Sonia Segimiro e a Mari Mapelli del segretariato regionale del MiC. Il coordinamento del progetto è stato realizzato in collaborazione con segretariato regionale del MiC guidato da Francesca Furst. Ricordando le parole dell'artista, l'assessore Galli ha commentato: "Come disse Guttuso, dopo l'ultimazione del suo affresco epico e intimo al tempo stesso, riportato ora all'originale splendore cromatico che ne esalta la composizione prospettica enfatizzandone l'universale messaggio simbolico, si trattò di 'un'esperienza rara, unica' per l'artista. Un'opera realizzata dal vivo – in presenza, si direbbe oggi – che nel 1983 attirò un pubblico crescente, benché sempre discreto, che saliva al Monte per vedere il realizzarsi all'aperto del gesto artistico che resta, al pari di una preghiera, l'atto più intimo e autentico di ogni pittore". (segue) (Com)