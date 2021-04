Cultura: in conclusione il restauro della "Fuga in Egitto" di Guttuso al Sacro Monte di Varese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il restauro è stato affidato alla Società Rava, protagonista internazionale per il restauro, la manutenzione e la progettazione nel settore della conservazione e valorizzazione dei beni culturali. Insieme al restauro Regione e Fondazione hanno sostenuto un percorso di valorizzazione, affidato ad Archeologistics snc, impresa culturale che opera nel territorio varesino: il primo appuntamento è per domano, sabato 10 aprile, alle ore 20.45, con una visita digitale gratuita "a cantiere aperto" durante la quale il restauratore Antonio Rava presenterà le scelte e le criticità incontrate sino ad ora nel rapporto con l'opera. "L'assessorato che ho l'onore di guidare è impegnato sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria a sostenere la ricchissima offerta culturale lombarda – ha concluso l'assessore Galli". "E continuerà a farlo, soprattutto con l'obiettivo di incentivare gli investimenti per potenziare l'attrattività dei luoghi e degli istituti della cultura. L'attrattività poggia in prima istanza sulla valorizzazione del patrimonio culturale, per preservarne la qualità e incoraggiare nuove visite. Infatti, per molto tempo ancora i frequentatori dei siti culturali lombardi saranno espressione della domanda interna, nell'ambito della quale vanno ridestati la curiosità e il desiderio di riscoprirli. Questa è la vera sfida. Intendo inoltre proseguire senza esitazioni nella politica di valorizzazione di ogni sito Unesco e dei quasi venti riconoscimenti lombardi complessivi, con il deliberato obiettivo di realizzare, attraverso la rete dei siti Unesco in Lombardia, una sorta di carta d'identità culturale, declinata al plurale, della nostra grande Regione". (Com)