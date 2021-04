Decreto Sostegni: De Poli (Udc), contributo a fondo perduto imprese tenga conto perdite intero periodo pandemico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Udc, Antonio De Poli, osserva che "il decreto legge Sostegni va migliorato. Nel corso dell'esame del provvedimento in Parlamento - continua il parlamentare in una nota - ho presentato un emendamento chiedendo che il calcolo del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici venga calcolato assumendo come riferimento l'intero periodo pandemico (da marzo 2020 a febbraio 2021). Ho richiesto, inoltre, che venisse inoltre eliminato il limite di 150.000 euro per impresa. Abbiamo il dovere di assicurare il massimo sforzo per salvare le nostre imprese e tutelare migliaia e migliaia di posti di lavoro". De Poli aggiunge: "Il mio obiettivo è far sentire la voce delle nostre imprese. Credo che sia fondamentale migliorare il testo di partenza e assicurare più risorse per aiutare le aziende che, a causa della pandemia, sono state costrette a ridimensionare o, nel peggiore dei casi, a chiudere le proprie attività. Penso alle categorie più colpite: commercianti, titolari di bar, ristoranti, pubblici esercizi, albergatori". (segue) (Com)