Decreto Sostegni: De Poli (Udc), contributo a fondo perduto imprese tenga conto perdite intero periodo pandemico (2)

- Secondo l'esponente dell'Udc, "il turismo è certamente uno dei settori che sta pagando il prezzo più alto. Per questo motivo ho accolto il grido di aiuto che è stato lanciato, fra gli altri, da Federalberghi Terme di Abano e Montegrotto e dal suo presidente Emanuele Boaretto. Per noi è indispensabile sì garantire gli aiuti alle imprese ma, allo stesso tempo, definire con un largo anticipo il Piano delle ripartenze, consentendo i viaggi in sicurezza. L'estate è alle porte - conclude De Poli - e dobbiamo aiutare albergatori e termali a rilanciare le proprie attività nel corso della stagione estiva". (Com)