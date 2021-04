Brasile: emergenza Covid, Corte suprema dispone Commissione parlamentare d'inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice della Corte suprema federale del Brasile (Stf), Roberto Barroso, ha disposto che il Senato istituisca una Commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) per analizzare la gestione della crisi legata alla pandemia di nuovo coronavirus da parte del governo. Il giudice ha specificato che la camera alta del parlamento di Brasilia non potrà opporsi alla commissione per "convenienza e opportunità politica". Il verdetto arriva in risposta a una causa intentata dai senatori Alessandro Vieira e Jorge Kajuru, entrambi del partito Cittadinanza. (segue) (Brb)