Brasile: emergenza Covid, Corte suprema dispone Commissione parlamentare d'inchiesta (3)

- Con 3.829 vittime nelle ultime 24 ore, il numero complessivo di decessi per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile ha raggiunto quota 340.947. Quanto ai contagi, sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute dei 27 stati, il bilancio è salito ad almeno 13.193.205 casi, 92.625 in più rispetto a quelli registrati nelle 24 ore precedenti. Marzo è stato il mese in cui è stata registrata la più alta mortalità per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile. Secondo i dati del ministero della Salute 66.868 persone hanno perso la vita per Covid-19 in 31 giorni. Si tratta di più del doppio dei 32.912 morti registrati nel mese di luglio 2020, quando la pandemia provocò il primo picco di decessi. (segue) (Brb)