Brasile: emergenza Covid, Corte suprema dispone Commissione parlamentare d'inchiesta (4)

- Il numero di morti è anche più del doppio di quelli registrati nel precedente mese di febbraio, quando le vittime furono 30.484. Il dato conferma il trend di aumento stabile della mortalità per Covid in Brasile. Secondo le proiezioni dell'Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) dell'Università di Washington la curva di contagi, morti e occupazione di letti in terapia intensiva resta in fase ascendente e rischia secondo gli scienziati di raggiungere il nuovo picco tra aprile e maggio, raggiungendo quasi 500 mila vittime a giugno. (Brb)