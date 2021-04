Grecia: Covid, uso vaccino AstraZeneca limitato a persone sopra i 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato nazionale della Grecia per le vaccinazioni ha deciso di limitare l'uso del vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca alle sole persone sopra i 30 anni. La decisione è stata annunciata oggi, come riferisce il quotidiano "Kathimerini", dopo la valutazione sull’uso del vaccino AstraZeneca in relazione al rischio di trombosi. Secondo quanto affermato ieri da Marios Themistokleous, segretario generale del ministero della Salute di Atene, "nonostante lo sconvolgimento" il tasso di partecipazione al programma vaccinale supera il 90 per cento e che ci sono tra le 10 e 12 mila vaccinazioni con il siero di AstraZeneca su base giornaliera. (Gra)