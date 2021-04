Viabilità: A9, chiusure notturne tratti Como centro-Chiasso, lago di Como-allacciamento A59 e svincolo Como centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade informa in una nota che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire diverse attività, in orario notturno, sarà necessario adottare alcuni provvedimenti di chiusura: sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, dalle 21.00 di domenica 11 alle 5.00 di lunedì 12 e dalle 20.00 di lunedì 12 alle 5.00 di martedì 13 aprile, per consentire attività di ispezione delle gallerie "San Fermo" e Quarcino"; per consentire attività di assessment della galleria "San Fermo", lo stesso tratto sarà chiuso nelle quattro notti consecutive di martedì 13, mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 aprile, con orario 21.00-5.00. Di conseguenza, nelle suddette notti, sarà contestualmente chiusa l'entrata dello svincolo di Como Centro, verso Chiasso. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, seguire le indicazioni sulla SP17, percorrere viale San Fermo della Battaglia e via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina; sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l'allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, nelle due notti consecutive di domenica 11 e lunedì 12 aprile, con orario 21.00-5.00, per consentire attività di ispezione delle gallerie "San Fermo" e Quarcino"; per consentire attività di assessment della galleria "San Fermo", lo stesso tratto sarà chiuso dalle 21.00 di martedì 13 alle 5.00 di mercoledì 14 aprile. Di conseguenza, sarà contestualmente chiusa l'entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate. Nelle suddette notti, saranno regolarmente transitabili i rami di ingresso, verso Lainate, della A59 Tangenziale di Como.; chiuso lo svincolo di Como Centro, in entrata verso Lainate, nelle tre notti consecutive di mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 aprile, con orario 21.00-5.00, per consentire attività di assessment della galleria "San Fermo". In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Fino Mornasco. (Com)