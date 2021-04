Bertolaso: Bernini (FI), ennesima assoluzione, limpido servitore Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bertolaso e Borrelli sono stati assolti dalla Corte dei Conti dopo otto anni di gogna giudiziaria e mediatica a causa di un’inchiesta improvvidamente aperta dopo il terremoto del 2009 per il trasferimento del G8 dalla Maddalena all’Aquila". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Nessuna irregolarità, dunque, e nessun danno all’erario. Anche quest’ultima assoluzione conferma ciò che abbiamo sempre saputo: Bertolaso è un limpido servitore dello Stato, in prima linea nelle grandi emergenze, finito nel mirino di inchieste che non avevano nemmeno i presupposti per essere aperte - aggiunge -. La Corte gli ha riconosciuto un indennizzo economico, ma nessuno potrà risarcirlo per questa lunga e immotivata odissea giudiziaria". (Com)