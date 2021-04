Spettacolo: avviati pagamenti indennità straordinaria 2.400 euro per artisti e maestranze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori dello spettacolo stanno ricevendo da questa mattina i 2.400 euro dell'indennità straordinaria introdotta dal decreto Sostegni su proposta del ministro della Cultura, Dario Franceschini. E' quanto si legge in una nota del dicastero. L'indennità pagata dall'Inps - continua la nota - riguarda circa 80 mila lavoratori dello spettacolo, con una platea di beneficiari allargata rispetto alle misure introdotte dal principio della pandemia. Oltre agli artisti e maestranze con almeno sette giornate lavorative e un reddito inferiore ai 35.000 euro, sono infatti interessati anche coloro che, con almeno trenta giornate lavorative, abbiano avuto un reddito inferiore ai 75.000 euro, a differenza delle precedenti erogazioni in cui il reddito massimo ammesso a contributo non doveva superare i 50.000 euro.(Com)